Две американские школьницы задержаны за подготовку массового убийства
Задержаны две 14-летние школьницы из Флориды, которых заподозрили в подготовке убийства девяти человек.
Истеричное поведение школьниц заметила учитель, сообщает ABC News. Позднее учительница нашла папку с восемью листами, в которых были подробно описаны планы по получению оружия, похищению и убийству девяти человек, а также избавлению от тел.
Каждой из школьниц предъявили обвинения в заговоре с целью совершения убийства и в предварительном сговоре для совершения похищения.