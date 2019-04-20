Две американские школьницы задержаны за подготовку массового убийства

Задержаны две 14-летние школьницы из Флориды, которых заподозрили в подготовке убийства​ девяти человек.

Истеричное поведение школьниц заметила учитель, сообщает ABC News. Позднее учительница нашла папку с восемью листами, в которых были подробно описаны планы по получению оружия, похищению и убийству девяти человек, а также избавлению от тел.

Каждой из школьниц предъявили обвинения в заговоре с целью совершения убийства и в предварительном сговоре для совершения похищения.