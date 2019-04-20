21 Апреля 2019
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Политика

Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Заявление подал наблюдатель от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько. Хилько, сообщают "Известия" является адвокатом президента Украины Петра Порошенко.

Причина иска - подкуп избирателей.

Зеленский, напомним, является лидером гонки. В первом туре он набрал чуть больше 30% голосов, а Петр Порошенко — почти 16%. Букмекеры в России и за рубежом считают, что у Владимира Зеленского больше шансов одержать победу во втором туре выборов президента на Украине.

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Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов

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Теги: выборы президента на Украине, Владимир Зеленский, Петр Порошенко



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