Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Заявление подал наблюдатель от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько. Хилько, сообщают "Известия" является адвокатом президента Украины Петра Порошенко.

Причина иска - подкуп избирателей.

Зеленский, напомним, является лидером гонки. В первом туре он набрал чуть больше 30% голосов, а Петр Порошенко — почти 16%. Букмекеры в России и за рубежом считают, что у Владимира Зеленского больше шансов одержать победу во втором туре выборов президента на Украине.