Пермяки вышли на митинг в защиту леса

Жители микрорайона Закамск города Перми сегодня вышли на митинг против вырубки леса. Пермяки считают, что земельные участки с лесом не должны отдаваться под застройку, передает корреспондент Накануне.RU.

В микрорайоне запланирована вырубка леса на ул. Калинина, общая площадь вырубки - порядка 40 гектаров. На месте леса разместится, в том числе, инфекционная больница.

"Под благими намерениями строительства больницы хотят расчистить территорию в 40 га, главным образом под торгово-коммерческие объекты. Такие важные решения принимаются без общественных обсуждений", - заявили участники митинга.

Больница занимает 10 га, что будет построено на оставшихся площадях - неизвестно, но лес будут вырубать уже сейчас, отметили жители: "Второй "Ашан" нам здесь не нужен. Строительство больницы - ширма, за которой проглядываются коммерческие проекты!".

Активисты предложили провести инвентаризацию неучтенных лесных насаждений и придать им статус городского леса. В состав лесного фонда митингующие предложили включить и участок на Калинина.