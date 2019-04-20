Борьба за ДК "Химмаш" выходит на новый уровень

В Екатеринбурге защитники Дворца культуры "Химмаш" провели концерт-митинг за сохранение, реконструкцию и перевод здания из частной собственности в муниципальную, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Концертные номера творческих коллективов, которые сейчас арендуют площади в ДК у собственника здания - компании "AVS Group", возглавляемой депутатом областного парламента Валерием Савельевым, перемежались выступлениями членов инициативной группы "Живи наш ДК Химмаш".

Отметим, что после того, как глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал общественникам сохранить здание, передав его на баланс городу, страсти заметно улеглись. Но у людей по-прежнему сохраняется тревога, так как срок передачи, назначенный мэром на 20 марта, прошел.



Депутат Государственной думы Андрей Альшевских заранее знал о мероприятии – и решил прийти. "Я и раньше говорил, что буду оказывать всяческую поддержку в решении этого вопроса, - сказал парламентарий корреспонденту Накануне.RU. – Пару месяцев назад мы с членами инициативной группы общались с главой города Александром Высокинским, после чего были приняты решения, во-первых, о сохранении ДК, во-вторых, вступить в диалог с собственником и найти приемлемый для всех вариант. Был дан срок до 20 марта, чтобы вопрос решить, но время прошло. Поэтому люди обращают внимание чиновников города, чтобы те не забывали о ранее данных обещаниях. Так что ситуация на контроле".

По словам Альшевских, он сделал очередной депутатский запрос в адрес мэрии, на который пока ответ не получен. Тем не менее, депутат уверен, что горадминистрация не пересмотрит свою позицию.

"Будем надеяться, что собственнику предоставят новый земельный участок, а ДК заберут в муниципальную собственность, после чего вложат бюджетные средства для реконструкции здания, которое останется в распоряжении жителей, - подчеркнул народный избранник. – Дворец культуры для микрорайона Химмаш – это центр притяжения, где выросло не одно поколение жителей. Его нельзя сносить, а следует сохранить и восстановить".

Коренная жительница Химмаша, член инициативной группы Татьяна Знак с детства ходила в этот ДК и вспоминает, что активная борьба за спасение этого объекта началась ещё в прошлом году с участием самых разных людей.

"Лично я в преддверии выборов Президента России писала всем кандидатам, в том числе [кандидату от КПРФ] Павлу Грудинину, который после этого везде выступал за нас, говоря, что «олигарх ДК отбирает», - рассказала Накануне.RU общественница. – Это тоже сыграло свою роль. Ведь 1 июня прошлого года наш Дворец культуры мог быть снесён, но он стоит!".

Участники митинга не понимают позицию собственника здания Савельева, который в своё время приобрёл ДК по минимальной цене (называют сумму от 15 до 20 миллионов рублей), а теперь пытается взамен, помимо нового земельного участка, оборудованного всей инфраструктурой, выручить за само здание ещё и несколько сотен миллионов рублей за счёт муниципальной казны. "Мог бы сделать широкий жест и безвозмездно передать здание в муниципальную собственность", - делились мнениями собравшиеся.



Тем временем здание ветшает с каждым днём. Собственник и раньше не вкладывался в его содержание и ремонт, а теперь, когда речь идёт о передаче ДК городу, на это уже никто не надеется. Со стен постоянно сыпется штукатурка, крыша течёт, на в зале на 700 мест, где выступают замечательные детские коллективы, задник сцены такой драный, что стыдно показывать зрителям…

Между тем, сама инициативная группа "Живи наш ДК Химмаш" сейчас находится в стадии переформатирования.

"Мы вышли за прежние рамки, когда уделали внимание только сохранению ДК, теперь задачи стоят намного шире, поэтому появилось движение "Наш Химмаш", так как в нашем районе есть очень много проблем, требующих решения», - пояснил Накануне.RU один из первых организаторов "Живи наш ДК Химмаш" Михаил Лебедев.

Например, "Наш Химмаш" нашёл понимание в местной администрации, чтобы на площади перед ДК сделать парково-культурную зону под рабочим названием "Рада-парк" для детей и взрослых. Эскизный проект собираются разработать уже этим летом. Кроме того, перед Дворцом может быть возобновлена традиционная Новогодняя елка с Ледовым городком. "Мы реалисты, понимаем, что есть определённые сложности при решении вопросов, - говорит Лебедев. - Мы за конструктивные действия, но хотим показать, что не отступим, силы есть, более того, к нам присоединяются новые люди".