Борьба за ДК "Химмаш" выходит на новый уровень 

20 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Борьба за ДК "Химмаш" выходит на новый уровень 

В Екатеринбурге защитники Дворца культуры "Химмаш" провели концерт-митинг за сохранение, реконструкцию и перевод здания из частной собственности в муниципальную, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Концертные номера творческих коллективов, которые сейчас арендуют площади в ДК у собственника здания - компании "AVS Group", возглавляемой депутатом областного парламента Валерием Савельевым, перемежались выступлениями членов инициативной группы "Живи наш ДК Химмаш".

Отметим, что после того, как глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал общественникам сохранить здание, передав его на баланс городу, страсти заметно улеглись. Но у людей по-прежнему сохраняется тревога, так как срок передачи, назначенный мэром на 20 марта, прошел.

ДК Химмаш(2019)|Фото:
Депутат Государственной думы Андрей Альшевских заранее знал о мероприятии – и решил прийти. "Я и раньше говорил, что буду оказывать всяческую поддержку в решении этого вопроса, - сказал парламентарий корреспонденту Накануне.RU. – Пару месяцев назад мы с членами инициативной группы общались с главой города Александром Высокинским, после чего были приняты решения, во-первых, о сохранении ДК, во-вторых, вступить в диалог с собственником и найти приемлемый для всех вариант. Был дан срок до 20 марта, чтобы вопрос решить, но время прошло. Поэтому люди обращают внимание чиновников города, чтобы те не забывали о ранее данных обещаниях. Так что ситуация на контроле".

Андрей Альшевских и Татьяна Знак(2019)|Фото:

По словам Альшевских, он сделал очередной депутатский запрос в адрес мэрии, на который пока ответ не получен. Тем не менее, депутат уверен, что горадминистрация не пересмотрит свою позицию.
"Будем надеяться, что собственнику предоставят новый земельный участок, а ДК заберут в муниципальную собственность, после чего вложат бюджетные средства для реконструкции здания, которое останется в распоряжении жителей, - подчеркнул народный избранник. – Дворец культуры для микрорайона Химмаш – это центр притяжения, где выросло не одно поколение жителей. Его нельзя сносить, а следует сохранить и восстановить".

ДК Химмаш(2019)|Фото:

Коренная жительница Химмаша, член инициативной группы Татьяна Знак с детства ходила в этот ДК и вспоминает, что активная борьба за спасение этого объекта началась ещё в прошлом году с участием самых разных людей.
"Лично я в преддверии выборов Президента России писала всем кандидатам, в том числе [кандидату от КПРФ] Павлу Грудинину, который после этого везде выступал за нас, говоря, что «олигарх ДК отбирает», - рассказала Накануне.RU общественница. – Это тоже сыграло свою роль. Ведь 1 июня прошлого года наш Дворец культуры мог быть снесён, но он стоит!".

Участники митинга не понимают позицию собственника здания Савельева, который в своё время приобрёл ДК по минимальной цене (называют сумму от 15 до 20 миллионов рублей), а теперь пытается взамен, помимо нового земельного участка, оборудованного всей инфраструктурой, выручить за само здание ещё и несколько сотен миллионов рублей за счёт муниципальной казны. "Мог бы сделать широкий жест и безвозмездно передать здание в муниципальную собственность", - делились мнениями собравшиеся.

ДК Химмаш(2019)|Фото:


Тем временем здание ветшает с каждым днём. Собственник и раньше не вкладывался в его содержание и ремонт, а теперь, когда речь идёт о передаче ДК городу, на это уже никто не надеется. Со стен постоянно сыпется штукатурка, крыша течёт, на в зале на 700 мест, где выступают замечательные детские коллективы, задник сцены такой драный, что стыдно показывать зрителям…

ДК Химмаш(2019)|Фото:

Между тем, сама инициативная группа "Живи наш ДК Химмаш" сейчас находится в стадии переформатирования.
"Мы вышли за прежние рамки, когда уделали внимание только сохранению ДК, теперь задачи стоят намного шире, поэтому появилось движение "Наш Химмаш", так как в нашем районе есть очень много проблем, требующих решения», - пояснил Накануне.RU один из первых организаторов "Живи наш ДК Химмаш" Михаил Лебедев.

Михаил Лебедев(2019)|Фото:

Например, "Наш Химмаш" нашёл понимание в местной администрации, чтобы на площади перед ДК сделать парково-культурную зону под рабочим названием "Рада-парк" для детей и взрослых. Эскизный проект собираются разработать уже этим летом. Кроме того, перед Дворцом может быть возобновлена традиционная Новогодняя елка с Ледовым городком. "Мы реалисты, понимаем, что есть определённые сложности при решении вопросов, - говорит Лебедев. - Мы за конструктивные действия, но хотим показать, что не отступим, силы есть, более того, к нам присоединяются новые люди".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Борьба за ДК "Химмаш" выходит на новый уровень 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Живи наш ДК Химмаш, Химмаш,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2019 15:40 Мск "Начинаем подготовку". Защитникам ДК "Химмаш" в Екатеринбурге согласовали митинг
Ранее 05.04.2019 15:53 Мск Защитники ДК "Химмаш" в Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга
Ранее 20.03.2019 14:20 Мск Высокинский не решил вопрос с ДК "Химмаш". Жители грозят митингами, если сорвутся новые сроки
Ранее 19.03.2019 09:19 Мск Судьба екатеринбургского ДК "Химмаш" может решиться завтра на очередном приёме у Высокинского
Ранее 12.03.2019 10:02 Мск "Обещали до 12 марта". Екатеринбургский ДК "Химмаш" до сих пор не перешёл в госсобственность

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 2452

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети