Порошенко объявил последний шанс, чтобы "спасти Украину"

Действующий украинский президент Петр Порошенко в своем официальном Telegram-канале опубликовал ссылку на видео в Facebook, которое размещено в группе "Референдум о вступлении Украины в США". На ролике показано, что на странице жены кандидата в президенты Владимира Зеленского Елены в апреле 2014 году было размещено предложение сообщать за деньги о передвижении украинских войск в Донбассе.

Порошенко написал, что "времени уже мало, но еще есть шанс спасти Украину".

Сама Елена Зеленская уже попала в базу скандального сайта "Миротворец". Там сказано, что сайт просит правоохранительные органы рассматривать эту информацию как заявление о совершении ею осознанных деяний против "национальной безопасности Украины".

Впрочем, призыв Порошенко вряд ли изменит ситуацию. Его рейтинг около 25%, Зеленского - более 70%. Второй тур выборов пройдет завтра.