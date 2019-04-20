Жители Сибая по итогам схода обратились в прокуратуру и к руководству ГОКа

Жители Сибая на сегодняшнем народном сходе обратились к руководству Учалинского ГОКа, чиновникам мэрии и прокуратуре в связи со сложной экологической ситуацией в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители отмечают, тление руды и скопление газа в Сибайском карьере и шахте не прекращается с прошлого года, 26 марта истек пятый (из объявленных руководителями УГМК-Холдинга и СФ УГОК) срок решения экологической проблемы. ГОК объявил о завершении подтопления, но мониторинг периодически фиксирует превышения ПДК диоксида серы, а камеры, установленные на бортах карьера, показывали загазованность в чаше карьера. Жители считают, что предпринятых мер по ликвидации очагов тления недостаточно.

Они попросили руководство Учалинского ГОКа в кратчайшие сроки реализовать проект дальнейшего подтопления шахт и, частично, чаши карьера до полной ликвидации всех очагов тления, а также обозначить конкретные сроки решения проблемы. Кроме того, жители потребовали выполнить все рекомендации СПЧ и включать представителей общественности во все рабочие группы, организовывать совместные с органами власти и представителями общественности осмотры участков выработок как минимум до выхода воды в чашу карьера на визуально заметный уровень.

На сходе был утвержден текст обращения к прокурору Сибая. Горожане попросили организовать проверку объекта "нижняя залежь" на наличие проекта подтопления и соответствие следующей регламентирующей документации и проверить, применяется ли метод выщелачивания шахтных вод при затапливании.

В адрес администрации участники повторили требование о всеобщей проверке здоровья, также они считают необходимым организовать для всех категорий жителей города возможность реабилитации после воздействия тяжелой экологической обстановки.