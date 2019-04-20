Лукашенко: Россия - оплот суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — это суверенитета Белоруссии. Он пояснил свое предыдущее высказывание о суверенитете страны, озвученное в послании.

Напомним, Лукашенко заявил, что те, кто посмеет уничтожить Белоруссию, будут прокляты. Эти слова были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. Но Москва — оплот суверенитета Минска, приводит его слова БелТА.



"Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России", — сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, в годовщину подписания Договора о Союзе Белоруссии и России ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к объединению России и Белоруссии.