20 Апреля 2019
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Политика

Лукашенко: Россия - оплот суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — это суверенитета Белоруссии. Он пояснил свое предыдущее высказывание о суверенитете страны, озвученное в послании.

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Напомним, Лукашенко заявил, что те, кто посмеет уничтожить Белоруссию, будут прокляты. Эти слова были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. Но Москва — оплот суверенитета Минска, приводит его слова БелТА.

"Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России", — сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, в годовщину подписания Договора о Союзе Белоруссии и России ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к объединению России и Белоруссии.

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Лукашенко: Россия - оплот суверенитета Белоруссии

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Теги: Александр Лукашенко, Кремль, суверенитет



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