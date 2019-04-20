Полицейские устроили драку в московском баре

Полицейские устроили массовую драку в московском кафе "Олимпия" на улице Борисовские Пруды. Перепалка возникла между сотрудниками уголовного розыска и ДПС.

По данным Life, обе компании были нетрезвы. Конфликт возник в баре, посетители не смогли их разнять.

Столичная полиция уже отреагировала на инцидент. В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что по факту инцидента будет проведена служебная проверка. "Руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности" - приводит РБК комментарий ведомства. Там уточнили, что драка произошла не в рабочее время, все участники были в гражданской одежде.





