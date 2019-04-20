20 Апреля 2019
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"Наши дети хотят есть!". Сотни работников ЮУМЗ вышли на митинг

Порядка 300 работников и жителей Орска вышли на митинг против развала Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ). Предприятие не работает, перед работниками накопился долг по зарплате. Участники митинга потребовали сохранить рабочие места, передает корреспондент Накануне.RU.

Митинг прошел у проходной предприятия. Работники призывали к ответу руководителей завода, однако генеральный директор Александр Сарбаш не посетил акцию протеста. Уже после митинга на встречу с ним пригласили активистов, но для журналистов она была закрыта. Руководители города - глава Андрей Одинцов и его заместитель Григорий Шаблов присутствовали на площадке, но не взяли слово для выступления.

митинг ЮУМЗ(2019)|Фото: vk.com/profsouz56

"Завод проходит процедуру банкротства, суд назначен на 14 мая. Предприятие банкротится искусственно, уничтожается самими собственниками. Кто ответит за уничтожение ЮУМЗ? Шпак (учредитель Сергей Шпак, находится в федеральном розыске, прим.) который даже не является гражданином России? Тогда возникает вопрос, почему завод продали иностранному собственнику. Я не помню ни одного года, чтобы надежды не было, и мы надеемся, что наш ЮУМЗ будет работать", - заявили сотрудники на митинге.

митинг ЮУМЗ(2019)|Фото: vk.com/profsouz56

"Мы хотим жить в своем городе и работать на нашем заводе. И мы не хотим, чтобы Орск из статуса города перешел в статус поселка городского типа", - заявил один из работников завода.

митинг ЮУМЗ(2019)|Фото: vk.com/profsouz56

"Жилье в Орске стоит дешевле, чем в любом другом городе, где есть работа. Правительство должно понять, что нужно возрождать заводы, но где же наш российский бизнес? И почему он не идет в малые города?", - выступили митингующие.

митинг ЮУМЗ(2019)|Фото: vk.com/profsouz56

Во время митинга прошел сбор подписей под обращением к врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру с требованием погасить долги по зарплате (долг погашен за два месяца, но деньги за март не выплачены) и возобновить работу предприятия с полным производственным циклом. Кроме того, работники требуют расследования в отношении руководителей завода, которые довели предприятие до банкротства.

митинг ЮУМЗ(2019)|Фото: vk.com/profsouz56

митинг ЮУМЗ(2019)|Фото: vk.com/profsouz56

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"Наши дети хотят есть!". Сотни работников ЮУМЗ вышли на митинг

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Теги: ЮУМЗ, Митинг, Паслер, завод, Орск



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