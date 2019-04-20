"Наши дети хотят есть!". Сотни работников ЮУМЗ вышли на митинг

Порядка 300 работников и жителей Орска вышли на митинг против развала Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ). Предприятие не работает, перед работниками накопился долг по зарплате. Участники митинга потребовали сохранить рабочие места, передает корреспондент Накануне.RU.

Митинг прошел у проходной предприятия. Работники призывали к ответу руководителей завода, однако генеральный директор Александр Сарбаш не посетил акцию протеста. Уже после митинга на встречу с ним пригласили активистов, но для журналистов она была закрыта. Руководители города - глава Андрей Одинцов и его заместитель Григорий Шаблов присутствовали на площадке, но не взяли слово для выступления.

"Завод проходит процедуру банкротства, суд назначен на 14 мая. Предприятие банкротится искусственно, уничтожается самими собственниками. Кто ответит за уничтожение ЮУМЗ? Шпак (учредитель Сергей Шпак, находится в федеральном розыске, прим.) который даже не является гражданином России? Тогда возникает вопрос, почему завод продали иностранному собственнику. Я не помню ни одного года, чтобы надежды не было, и мы надеемся, что наш ЮУМЗ будет работать", - заявили сотрудники на митинге.

"Мы хотим жить в своем городе и работать на нашем заводе. И мы не хотим, чтобы Орск из статуса города перешел в статус поселка городского типа", - заявил один из работников завода.

"Жилье в Орске стоит дешевле, чем в любом другом городе, где есть работа. Правительство должно понять, что нужно возрождать заводы, но где же наш российский бизнес? И почему он не идет в малые города?", - выступили митингующие.

Во время митинга прошел сбор подписей под обращением к врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру с требованием погасить долги по зарплате (долг погашен за два месяца, но деньги за март не выплачены) и возобновить работу предприятия с полным производственным циклом. Кроме того, работники требуют расследования в отношении руководителей завода, которые довели предприятие до банкротства.