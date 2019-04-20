Основного владельца банка "Югра" отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина под домашний арест.
Меру пресечения запросило следствие. Хотин является одним из фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств банка в сумме 7,5 млрд руб.
Судья заявил, что вина Хотила подтверждается "документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего". Прокуратура считает, что действия Хотина не относятся к сфере предпринимательской деятельности.
Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.