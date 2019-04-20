Основного владельца банка "Югра" отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина под домашний арест.

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Меру пресечения запросило следствие. Хотин является одним из фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств банка в сумме 7,5 млрд руб.

Судья заявил, что вина Хотила подтверждается "документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего". Прокуратура считает, что действия Хотина не относятся к сфере предпринимательской деятельности.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.