20 Апреля 2019
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Общество За рубежом

На улицы Парижа вновь вышли "желтые жилеты"

В Париже задержано порядка 70 участников акций протеста "желтых жилетов".

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Протестующие собрались у Дворца спорта Берси, Le figaro сообщает о нескольких тысячах участников. Шествием они планируют пройти до центра Парижа. Вместе с тем полиция запретила любые акции протеста у сгоревшего собора Нотр-Дам.

В разведывательных службах отмечают, что некоторые из "желтых жилетов" применяют более радикальные приемы во время демонстраций, и в столице сегодня будет митинговать радикальный блок из 1500-2000 человек, состоящий из ультра-желтых и членов протестного движения.

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На улицы Парижа вновь вышли "желтые жилеты"

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Теги: желтые жилеты, протесты, Париж



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