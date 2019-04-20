На улицы Парижа вновь вышли "желтые жилеты"

В Париже задержано порядка 70 участников акций протеста "желтых жилетов".

Протестующие собрались у Дворца спорта Берси, Le figaro сообщает о нескольких тысячах участников. Шествием они планируют пройти до центра Парижа. Вместе с тем полиция запретила любые акции протеста у сгоревшего собора Нотр-Дам.

В разведывательных службах отмечают, что некоторые из "желтых жилетов" применяют более радикальные приемы во время демонстраций, и в столице сегодня будет митинговать радикальный блок из 1500-2000 человек, состоящий из ультра-желтых и членов протестного движения.