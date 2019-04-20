Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктике

Банкир Олег Тиньков заказал 75-метровую яхту ледового класса SeaExplorer. Благодаря укрепленному корпусу она способна ломать лед до 30–40 см.

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По данным Forbes, лодка способна 40 дней плавать автономно. На ней есть батискаф, четыре водных мотоцикла, два снегохода и два вертолета. Причем, посадочное место для второго вертолета сделали по заказу Тинькова.

Тиньков не раскрывает, во сколько ему обошелся SeaExplorer, ограничиваясь тем, что стоимость превысила €100 млн.

Сам он планирует проводить на лодке около 20 недель в году, а все остальное время сдавать ее.