Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктике
Банкир Олег Тиньков заказал 75-метровую яхту ледового класса SeaExplorer. Благодаря укрепленному корпусу она способна ломать лед до 30–40 см.
По данным Forbes, лодка способна 40 дней плавать автономно. На ней есть батискаф, четыре водных мотоцикла, два снегохода и два вертолета. Причем, посадочное место для второго вертолета сделали по заказу Тинькова.
Тиньков не раскрывает, во сколько ему обошелся SeaExplorer, ограничиваясь тем, что стоимость превысила €100 млн.
Сам он планирует проводить на лодке около 20 недель в году, а все остальное время сдавать ее.