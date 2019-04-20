Порошенко пожаловался на Зеленского в Госдеп

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео осудил применение своим оппонентом Владимиром Зеленским термина "повстанцы ДНР/ЛНР" в отношении российских оккупационных войск в Донбассе, сообщила пресс-служба Порошенко.

В сообщении не говорится о реакции Помпео. Однако Госсекретарь заявил, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

Основной темой разговора стала "угроза ренационализации Приватбанка" и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Напомним, второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля. Сегодня в стране день тишины, запрещена любая агитация.