20 Апреля 2019
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Политика

Порошенко пожаловался на Зеленского в Госдеп

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео осудил применение своим оппонентом Владимиром Зеленским термина "повстанцы ДНР/ЛНР" в отношении российских оккупационных войск в Донбассе, сообщила пресс-служба Порошенко.
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В сообщении не говорится о реакции Помпео. Однако Госсекретарь заявил, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

Основной темой разговора стала "угроза ренационализации Приватбанка" и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Напомним, второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля. Сегодня в стране день тишины, запрещена любая агитация.

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Порошенко пожаловался на Зеленского в Госдеп

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Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Помпео



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