20 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Трамп теряет поддержку американцев

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился на три процентных пункта — до 37%. Опрос провели Reuters и исследовательская служба Ipsos.
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На рейтинг Трампа повлиял доклад по "российскому делу" спецпрокурора США Роберта Мюллера. Как сообщало посольство России в США в ответ на это выпустило свой 120-страничный доклад, в котором опровергло все доводы о вмешательстве Москвы в кампанию США.

По данным опроса, половина опрошенных американцев уверены, что Трамп вступали в сговор с Россией, чтобы победить на выборах 2016 года.

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Трамп теряет поддержку американцев

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Теги: Дональд Трамп, США,



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