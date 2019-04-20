Трамп теряет поддержку американцев

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился на три процентных пункта — до 37%. Опрос провели Reuters и исследовательская служба Ipsos.

Читайте также: Спецпрокурор Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина

На рейтинг Трампа повлиял доклад по "российскому делу" спецпрокурора США Роберта Мюллера. Как сообщало посольство России в США в ответ на это выпустило свой 120-страничный доклад, в котором опровергло все доводы о вмешательстве Москвы в кампанию США.

По данным опроса, половина опрошенных американцев уверены, что Трамп вступали в сговор с Россией, чтобы победить на выборах 2016 года.