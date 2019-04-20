Прокуратура начала проверку из-за пожаров в Забайкальском крае

Прокуратура Забайкальского края начала проверки в связи с информацией о возгораниях населенных пунктов на территории нескольких районов.

В регионе, напомни, действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за ветра огонь распространился на жилые дома, надворные постройки, животноводческие фермы.

"Прокуроры районов, где произошли возгорания, лично контролируют ситуацию на местах, их деятельность координируется прокуратурой края", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прокуроры, в том числе, оценят размер ущерба и меры, принимаемые для эвакуации и оказанию помощи погорельцам. Одновременно проверяется соблюдение закона при предупреждении чрезвычайных ситуаций и своевременность предупреждения граждан о пожарах.