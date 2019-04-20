Литва осталась недовольна встречей Кальюлайд с Путиным

Литва заявила, что визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию раскалывает единство стран Балтии.

Глава МИД Литвы Линас заявила, что обычно страны координируют свои действия, но Таллин не предоставил информации о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Министр ожидает, что Эстония представит больше информации после встречи, сообщает BNS.

Напомним, глава Эстонии посетила Москву в четверг, стороны обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ряд международных вопросов.