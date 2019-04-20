27 человек пострадали на пожарах в Забайкальском крае

На пожарах в Забайкальском крае пострадали 27 человек, два из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщает региональный минздрав.

В районы, пострадавшие от пожаров,выехал губернатор края Александр Осипов. В регионе объявлен режим ЧС.

По данным МЧС, огня пострадали 14 населенных пунктов, сгорели 109 домов. Эвакуированы 342 человека.

Читинская епархия призвала жителей молиться о прекращении пожаров и организовала сбор помощи для пострадавших.