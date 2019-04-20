Прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры США потребовали приговорить россиянку Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в США, к 18 месяцам тюрьмы.

Документы поступили в суд, сообщает ТАСС. Сама Бутина просила приговорить ее к сроку, равному отбытому, то есть к девяти месяцам.

Ранее стороны подали ходатайство о депортации россиянки из страны, решение может быть принято 26 апреля.

Как сообщало Накануне.RU,россиянка была задержана 15 июля прошлого года в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.