Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад на тему "вмешательства" в выборы

Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад о необоснованных обвинениях США во вмешательстве российской стороны в президентские выборы в Соединенных штатах 2016 года. Посольство призвало работать над восстановлением отношений совместно и отказаться от необоснованных обвинений.

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Доклад о попытках Москвы вмешаться в избирательную кампанию США ранее подготовил спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование Мюллера не выявило никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератах из Москвы и попыток "подорвать демократию", говорится в ответном докладе российского посольства. Там же отмечено, что фальшивые новости на эту тему преследовали цель дискредитировать Дональда Трампа.

Россия призвала Штаты дезавуировать обвинения. "Мы надеемся, что конец саги Мюллера будет способствовать дальнейшему рассеиванию дыма и зеркал на эту тему",— говорится в докладе.