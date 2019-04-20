На "Нижнекамскнефтехиме" загорелась установка

На предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел пожар на производственной установке. Пострадали 17 человек, они получили термические ожоги. Пожар на данный момент ликвидирован.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на пресс-службу предприятия. Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет, ущерб окружающей среде отсутствует.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Двух человек спецборт МЧС доставил в Казань, в Республиканскую клиническую больницу.

"Нижнекамскнефтехим" входит в Группу компаний ТАИФ. Предприятие - одно из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков России.