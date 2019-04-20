Израиль будет противостоять российским С-300 новыми ракетами

Cверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, разработанные Израилем, будут недосягаемы для российских комплексов С-300

Израильское издание Telepolis сообщает, что эти ракеты на прошлой неделе применялись при ударе в сирийской провинции Хама. Они способны "перехитрить" российские ПВО.

Ракета Rampage достигает 4,5 метров, весит 570 килограммов и имеет дальность полета до 150 километров. Они разработаны для атаки целей, хорошо защищенных средствами ПВО.