11 человек погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

В Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В аварии погибли 11 человек.

Автобус пытался уйти от столкновения с двумя автомобилями, сообщили в пресс-службе МВД. На 181 км автодороги Алматы-Ташкент "Тойота камри" въехал в грузовик. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения, опрокинул транспорт.

На месте происшествия погибло восемь человек, еще трое скончались от травм в больнице. Всего в медучреждения попали 32 человека, восемь доставлены в военный госпиталь.

Начато досудебное расследование по факту ДТП, вина водителей автотранспортных средств будет установлена в ходе расследования.