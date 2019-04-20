20 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека

Ночью на перекрестке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка столкнулись Kia Rio и автомобиль каршеринга "Делимобиль" Hyundai.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения СОВА, водитель Hyundai двигался по улице Космонавтов со стороны Челюскинцев в сторону Мельковского. При повороте налево на запрещающий сигнал светофора он не предоставил преимущества Kia Rio, двигавшемуся по улице Космонавтов в сторону Артинской.

на перекрестке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка(2019)|Фото:Служба спасения СОВА

В аварии пострадали трое. Водитель и пассажирка машины Hyundai Solaris от полученных травм погибли на месте. Водителя автомобиля Kia Rio на скорой доставили в 24 горбольницу.

на перекрестке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка(2019)|Фото: Служба спасения СОВА

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В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека

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Теги: ДТП, проспект Космонавтов, Мельковский переуллок



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