В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека

Ночью на перекрестке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка столкнулись Kia Rio и автомобиль каршеринга "Делимобиль" Hyundai.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения СОВА, водитель Hyundai двигался по улице Космонавтов со стороны Челюскинцев в сторону Мельковского. При повороте налево на запрещающий сигнал светофора он не предоставил преимущества Kia Rio, двигавшемуся по улице Космонавтов в сторону Артинской.





В аварии пострадали трое. Водитель и пассажирка машины Hyundai Solaris от полученных травм погибли на месте. Водителя автомобиля Kia Rio на скорой доставили в 24 горбольницу.