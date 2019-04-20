В ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев ДНР

В ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев в Донецкой народной республике, заявил начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинские силовики предприняли попытку проникнуть на территорию ДНР. При атаке погибли четверо военных ВСУ и еще пять солдат пострадали, сообщает РИА Новости.

Действия украинских военнослужащих были направлены на срыв второго тура выборов президента Украины, который пройдет завтра, 21 апреля.