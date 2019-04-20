Ведущая сообщила об угрозе теракта в студии, где проходили дебаты Порошенко

Ведущая Общественного телевидения, в студии которого находится президент Украины Петр Порошенко, сообщила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я оглашаю это, чтобы кто хочет - покинул зал... Редакторская группа просит сообщить, что теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на номер 102 (полиция - ред), это могло быть покушение на президента", - приводит слова ведущей РИА Новости.

Она предложила президенту уйти, но тот решил остаться, как и зрители в зале. Позже начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко опроверг информацию о поступлении сообщения о возможном теракте в студии "Общественного ТВ".

Порошенко приехал в студию Общественного телевидения, поскольку по законодательству там должны пройти дебаты кандидатов в президенты. Кандидаты ранее провели дебаты на стадионе "Олимпийский".