"Роснефть" требует запретить "Рейтер" в России

Нефтяная компания "Роснефть" назвала откровенной ложью публикацию агентства "Рейтер" о том, что Венесуэла якобы обошла американские санкции и ведет продажи нефти через Россию. "Роснефть" хочет обратиться в правоохранительные органы "с целью пресечения противоправной деятельности" агентства на территории России.

По мнению "Роснефти", целью публикации агентства является провокация против нефтяной компании. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что информация агентства о том, что Венесуэла со скидкой продает нефть "Роснефти" для последующей перепродажи - ложь и провокация.

Агентство не стало комментировать предъявленные ему обвинения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил “Роснефть” и ее руководство в покупке сырой нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.