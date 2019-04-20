МИД Белоруссии: Бабич разрушает дружественные отношения с Россией

Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило российского поста в стране Михаил Бабича в попытке разрушить тесные и дружественные отношения между Россией и Белоруссией.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз заявил, что посол не видит разницы между работой в Белоруссии и в федеральном округе (Бабич занимал пост полпреда президента в ПФО), где "он любил раздавать нравоучения налево и направо.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - заявил Глаз журналистам.

Этот комментарий стал ответом на реакцию Михаила Бабича на послание Александра Лукашенко. Лукашенко, отвечая на вопрос о пересмотре стоимости строительства БелАЭС и электроэнергии для белорусских потребителей, заявил, что Бабич, который якобы сообщил о снижении стоимости проекта, может плохо считать.

Белорусского президента опять обманули, заявил в ответ на это российский посол: "Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС".

Напомним, Лукашенко объявил, что Белоруссия останавливает нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть попадает транзитом в европейские страны.