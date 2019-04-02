Суд по квартире умершей певицы Началовой выиграл ее бывший гражданский супруг

В Нижегородском суде прошло заседание по делу о 20 млн руб., которые бывший гражданский супруг умершей певицы Юлии Началовой Александр Фролов якобы не выплатил ей за квартиру.

Как пишет издание "Ньюс-НН", Фролов выиграл этот суд.

Нижегородский областной суд также нашел нарушения закона со стороны судьи первой инстанции и вынес ему частное определение.

Ранее Нижегородский районный суд отказал в передаче дела на рассмотрение в Москву, а также на назначение экспертизы расписки от Юлии Началовой.

Дело о 20 млн руб., которые покойная певица пыталась повторно потребовать у Фролова, было незаконно перенесено в нижегородский районный суд.