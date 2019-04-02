Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
Состояние четырех военнослужащих, пострадавших при взрыве в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, не вызывает опасений у врачей, одному из них уже сделана операция, говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
Как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв в "Можайке" вылился в уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".
По данным следствия, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел сегодня, около 13.30 в одном из служебных помещений академии.
Ранее СМИ сообщали, что приоритетная версия случившегося – "неосторожное обращение с боеприпасами" и что взрыв произошел, когда устройство пытались перенести.