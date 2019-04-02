02 Апреля 2019
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Происшествия В России Санкт-Петербург

Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

Состояние четырех военнослужащих, пострадавших при взрыве в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, не вызывает опасений у врачей, одному из них уже сделана операция, говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв в "Можайке" вылился в уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

По данным следствия, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел сегодня, около 13.30 в одном из служебных помещений академии.

Ранее СМИ сообщали, что приоритетная версия случившегося – "неосторожное обращение с боеприпасами" и что взрыв произошел, когда устройство пытались перенести.

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Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

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Теги: Санкт-Петербург, академия им. Можайского, взрыв, Минобороны, пострадавшие



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