02 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске директор филиала ФГУП "Экран" приговорен к штрафу за получение взятки

В Челябинске суд вынес приговор директору филиала ФГУП "Экран" Эдуарду Степанову, его признали виновным в получении взятки.

Приговором суда Степанову назначено наказание в виде штрафа в сумме 4 млн руб. и запрета на занятие руководящих должностей государственной и муниципальной службы на срок 2,5 года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, в ноябре 2017 года в Златоусте Степанов потребовал от руководителя коммерческой организации взятку в размере 400 тыс. руб. за возмещение затрат на капитальный ремонт арендованных помещений.

Степанов был задержан при передаче 200 тыс. рублей сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые и выявили преступление.

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В Челябинске директор филиала ФГУП "Экран" приговорен к штрафу за получение взятки

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Теги: ФГУП Экран, Златоуст, Челябинск, взятка, Эдуард Степанов



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Ранее 05.12.2017 10:00 Мск В Челябинске директора филиала ФГУП "Экран" обвиняют в получении взятки

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