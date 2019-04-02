Директору коммунальной фирмы, который дал взятку главе Чебаркуля, предъявили обвинение

В Чебаркуле директору фирмы "Городское коммунальное хозяйство" Евгению Бородину предъявили обвинение по статьям "дача взятки" и "присвоение денег".

В 2016 году Бородин передал взятку главе Чебаркуля Сергею Ковригину в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тыс. руб. за передачу объектов муниципальной собственности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Также Бородин, будучи директором "Чебаркульгорводоканала", присвоил деньги организации в сумме 1,1 мон руб.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.