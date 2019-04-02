02 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

У Зеленского ждут извинений от Порошенко для проведения дебатов

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но действующий президент Петр Порошенко должен извиниться.
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Вначале Разумков сказал, отвечая на вопрос о дебатах, что Зеленский к ним готов, хотя "люди уже устали от обещаний действующих политических элит". При этом добавил, что для начала корректнее было бы услышать отчет от власти о выполненных обещаниях.

Позже Разумков заявил, что понимает, "в какие ворота пытаются играть" в штабе Порошенко, но сначала олигарху нужно извиниться перед тем количеством людей, которых он оскорбил, обозвав их "марионетками Коломойского". Имеется в виду, что Порошенко назвал так Зеленского.

Руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов сказал, что у его лидера нет необходимости "получать какой-то политический имидж", он создает его себе через соцсети.

Советник Зеленского Руслан Рябошапка считает, что с Порошенко вообще нет смысла дебатировать.

"Какие вопросы к Зеленскому могут быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты?.. О чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высшем посту в стране и все мог доказать и объяснить своими делами? Я просто не вижу смысла начинать", - сказал Рябошапка.

По всей видимости, в штабе Зеленского всерьез сомневаются, стоит ли устраивать дебаты с Порошенко, хотя тот заранее обвинил Зеленского в том, что ему "нечего сказать". Характерно, что перед первым туром оба на дебаты не пришли. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

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У Зеленского ждут извинений от Порошенко для проведения дебатов

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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