02 Апреля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Ольга "не просили вас рожать" Глацких нашла новое место работы

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прогремевшая на всю страну после заявления о том, что государство ничего не должно молодежи, устроилась на новую работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас она занимает пост заместителя директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. О первом подписанном ею документе на новом рабочем месте Глацких сообщила в своей социальной сети Instagram.

"Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно", - пишет Ольга Глацких.

Ольга Глацких(2019)|Фото: https://www.instagram.com/p/BvwQ23ig5SC/

Напомним, в конце декабря 2018 года, после громкого скандала с ее участием, Глацких написала заявление на увольнение с поста директора департамента молодежной политики. По ее словам, после ухода она все равно планирует и дальше "приносить пользу нашей молодежи - но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего".

Летом Глацких планирует провести международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России.

Ранее Ольга Глацких проводила Всероссийский турнир по художественной гимнастике "Ты сможешь сам". Он состоялся в Нижнем Тагиле, в соревнованиях участвовали более 450 гимнасток.

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Ольга "не просили вас рожать" Глацких нашла новое место работы

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Теги: Ольга Глацких, заместитель директора дворца игровых видов спорта, дивс, работа, государство не просило вас рожать



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