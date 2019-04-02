Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва в академии им. Можайского

Военное следственное управление СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом" из-за взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел сегодня, около 13.30 в одном из служебных помещений академии. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы - им оказана медицинская помощь.

Напомним, двое пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинский академии, еще двое получили легкие ранения.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождение сдетонировавшего предмета.

Ранее СМИ сообщали, что приоритетная версия случившегося – "неосторожное обращение с боеприпасами" и что взрыв произошел, когда устройство пытались перенести.