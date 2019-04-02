Эксперт: Налоговый подход в российском ТЭК должен измениться

Отраслям российского ТЭК удалось в самые тяжелые годы на фоне санкций и требований бюджета "перекрыть" уровень параметров Советского Союза. Чтобы не столкнуться с бессилием перед новыми вызовами стране необходимы изменения, прежде всего, в налоговой системе. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил глава Совета Союза нефтегазопромышленников России, председатель Высшего горного совета Юрий Шафраник, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперт указал, что отрасль демонстрирует "вполне отличные итоги работы лет за 15". "Мы занимаем второе место в мире по экспорту нефти после Саудовской Аравии и первое по экспорту газа, третье - по экспорту угля", - рассказал он.

Особо он подчеркнул, что все отрасли ТЭКа в последние несколько лет перекрыли уровень параметров СССР. "Мы имели отличные уровни, у нас были большущие проблемы, но никак не в производстве этих отраслей… Перекрыли не только валовые, но и качественные показатели… Мне кажется это достойным, отличным, это огромный плюс", - прокомментировал Шафраник.

Важным он также считает то, что нефтяникам удалось под воздействием внешних и внутренних "угроз" не уронить инвестпрограммы. "Когда пошли на сделку ОПЕК +, стали ограничивать добычу, инвестпрограммы не остановили - это самый большой, колоссальный вклад нефтяников в то, чтобы не было спада в экономике страны. 75% затрат шло на бурение, обустройство, дороги, - все это делалось, не останавливаясь… Ведь малейший спад в этом направлении жестоко бы ударил по экономике страны", - выразил мнение эксперт.

При этом, по его словам, несмотря на то, что "база в ТЭКе для России сейчас сформировалась отличная", перед страной маячат новые вызовы. "Мы подошли к новому периоду, когда буквально за короткое время (год-два) мы обязаны выдержанно, конструктивно и очень грамотно сделать несколько радикальных вещей. Ресурсов у нас хватает, а экономически обоснованные запасы на пределе, многие "старые" территории (Татарстан, Башкирия) на старых мощностях пока еще поднимают добычу. Но, например, Западная Сибирь (ХМАО) на 15% все-таки уронила добычу. Это уже идут все предвестники", - считает Шафраник.

На его взгляд, Россия в настоящее время должна на другом уровне запускать трудноизвлекаемые, малые, средние месторождения, в том числе "Бажен".

"Тормозят не технологические вещи. Главное - это налоговая система. По нашей оценке, сейчас мы пришли от 5 до 30% льготирования добычи в России. Это хорошо почти во всем, кроме одного, - мы перевалили разумные зоны", - подчеркнул он.

Шафраник заявил, что в отрасли необходимо заменить налоговый подход, и "этого не избежать", как бы ни была сложна задача.

"Эта проблема через два, максимум три года станет просто тяжелейшей", - убежден он.

О том, что несовершенная налоговая система создает проблемы для развития отрасли эксперты Накануне.RU упоминали неоднократно. К примеру, в случае с оценкой сделки по продаже Антипинского НПЗ отмечалось, что налоговый маневр произвел разрушающее воздействие на экономику НПЗ, сделав деятельность предприятий убыточной.

"Мы ратуем за то, что фискальную налоговую систему срочно менять. Продуманно, с дискуссией", - сказал Шафраник.

Сама система налоговая и финансовая в России способствует росту цен на топливо, продолжил он. Недавно, напомним, правительство и нефтяники договорились о продлении соглашения о заморозке цен на бензин.

"Откровенно и ясно ведет себя правительство. Хлеб у них там, мягко говоря, не сладкий… Хорошо, что правительство ведет диалог. Плохо, что этот диалог затянется. Чем дольше не переводить на саморегулирование и рынок, тем больнее когда-то придется это решать", - прокомментировал глава Совета отраслевого Союза.

Эффективность такого подхода, впрочем, он оценил, как временную. "И нефтяники, и правительство более полугода находят паритет, когда не допускают роста цен. Ну хорошо, еще три месяца, шесть месяцев. Хорошо, вот компенсации с фондов государства. Это не до конца верный подход. Временный, возможно, но постоянный - нет", - отметил Шафраник. По его словам, "лучше объяснить, что может быть всплеск, но он когда-то сядет, и рынок удастся стабилизировать".

В этой связи он также призвал ФАС следить за ситуацией и сохранять те достижения, которых ТЭК уже достиг. "ФАС, конечно, уже очень много сделала. Но она просто обязана не ухудшить то, что сделано в топливном комлексе, включая заправочный, с конкуренцией. А такие симптомы уже есть по многим направлениям ТЭКа. Да, сложно, но во имя в целом экономики и политического руководства, во имя себя мы обязаны находить дискуссию и выходить из прямого противостояния групповых и олигархических интересов", - заключил эксперт.