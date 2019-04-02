02 Апреля 2019
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Дмитрий Медведев в Перми приоткрыл тайну по самозанятым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос ограничения контрольно-надзорной деятельности в отношении самозанятых, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом председатель правительства заявил сегодня в Перми во время встречи с предпринимателями.

"Мы вчера, кстати, приоткрою тайну, на совещании у меня (оно закрытое было в этой части) обсуждали: а как быть с самозанятыми. Потому что мы сейчас активно развиваем эту модель, и она в экспериментальном виде существует в четырех регионах, напомню. Там уже 57 тысяч человек зарегистрировалось. Это первый успешный опыт, потому что до этого именно на свет божий, если использовать эту терминологию, выходило 1,5–2 тысячи человек. А сейчас сразу же за несколько месяцев уже под 60 тысяч. То есть модель работает. Видимо, мы её будем стараться распространять на всю страну. Но тогда возникает вопрос: а контрольные процедуры, они как к самозанятым относятся?", - заявил Дмитрий Медведев и подчеркнул, что они не должны быть такими же, как для больших компаний.

"Регуляторную гильотину", по словам Медведева, планируется применять ко всем компаниям: малым, средним и большим. Значит и к самозанятым должны быть аналогичные требования, может быть в какой-то степени суженные.

"Это я вчера поручил проработать", - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее планировалось, что в пилотных регионах эксперимент продлится 10 лет. Однако Минфин уже заявлял о том, что налог появится в других регионах через год.

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Дмитрий Медведев в Перми приоткрыл тайну по самозанятым

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Теги: Дмитрий Медведев, визит в Пермь, бизнес, самозанятые



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