Дмитрий Медведев назвал соцсети важным каналом для общения власти с людьми

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Перми назвал социальные сети важнейшим каналом для информирования граждан о решениях, которые принимает власть, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос поднял директор частного детского сада "Дай пять". Предприниматель отметил, что многие его коллеги не знают о предоставляемых мерах поддержки, поскольку не читают газет, не смотрят телевизор, а черпают информацию из интернета. Предприниматель поинтересовался, планирует ли правительство РФ рассматривать соцсети, как базовый инструмент по распространению информации о мерах поддержки, которые существуют, в том числе в рамках национальных проектов?

"Мною уже рассматриваются. У меня там много подписчиков – точно десяток миллионов будет в общей сложности, если брать разные социальные сети. И я не шучу нисколько. Это действительно важнейший канал общения. И периодически в социальных сетях, будь то "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter, весь набор социальных сетей, – мы публикуем отсылки к важнейшим документам, которые принимаем, решениям, которые касаются и малого бизнеса", - сообщил Дмитрий Медведев, подтвердив, что эта линия будет продолжена.

Экономист, гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман подтвердил, что работа с соцсетями ведется, однако отметил, что развита она недостаточно и недоинформированность тоже имеет место. Он пообещал вести работу по развитию бизнес-навигатора. Дмитрий Медведев пообещал ретвитнуть информацию о бизнес-навигаторе в своем аккаунте.

"Хотя бы сразу пять миллионов человек увидят", - заявил премьер.

Напомним, в Перми Дмитрий Медведев сегодня побывал в крупнейшем в России частном технопарке высоких технологий городского типа MORION DIGITAL и оценил секретную разработку пермских айтишников.