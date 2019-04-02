В пермской школе из-за пожара эвакуировали 250 человек

В Перми сегодня произошел пожар в здании школы №80 на ул. Толбухина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в оперативно-дежурную службу поступило в 16.39 по местному времени. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место ЧП. Эвакуировано 250 человек. Пострадавших нет.

В тушении пожара от МЧС были задействованы 36 человек и 12 единиц техники. Как сообщили в МЧС, пожар возник в туалете на третьем этаже - горела пластиковая перегородка. В 16.50 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. В 17.10 - объявлена ликвидация последствий пожара.

Причины пожара в настоящий момент выясняются.