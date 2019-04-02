02 Апреля 2019
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Политика Пермский край

Пермской Нытве повезло. Дмитрий Медведев подтвердил присвоение статуса ТОСЭР

В рамках рабочего визита российского премьера в Пермь состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Дмитрий Медведев заявил, что городу Нытва присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Я подписал распоряжение Правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Нытва, – сказал Дмитрий Медведев. – Теперь там можно будет вести разные виды деятельности с теми льготами, которые возможны на территории ТОСЭР. Надеюсь, что там будут организованы новые производства и ситуация улучшится».

дмитрий медведев, максим решетников(2019)|Фото:пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Прикамья поблагодарил премьера и отметил, что на примере Чусового краевые власти видят эффект от полученного статуса. «Мы видим, что этот механизм работает. В Нытве, как и в Чусовом, градообразующее предприятие – металлургический завод, и у нас есть определённые проработки, заделы на территории Нытвы».

Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в конце 2017 года и находилась на рассмотрении в Минэкономразвития России. Глава Прикамья вел переговоры с федеральными коллегами, чтобы ускорить получение долгожданного статуса. Инициаторы инвестиционных проектов в ТОСЭР имеют право получить значительные налоговые льготы. До этого дня в Прикамье статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен только городу Чусовому.

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Пермской Нытве повезло. Дмитрий Медведев подтвердил присвоение статуса ТОСЭР

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Теги: максиим решетников, дмитрий медведев, нытва, тосэр



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