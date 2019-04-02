Медведев поддержал идею создания представительства "Сколково" в Перми

В рамках рабочего визита в Пермь российский премьер побывал в крупнейшем в России частном технопарке высоких технологий городского типа MORION DIGITAL, передает корреспондент Накануне.RU. Участие в презентации также принял губернатор Пермского края Максим Решетников.

Руководитель "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев рассказал Дмитрию Медведеву, что на переговорах с руководством «Сколково» обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке. Премьер-министр поддержал идею создания представительства технопарка "Сколково" в Перми. "Раз уже встречались, то все будет нормально", — прокомментировал премьер.

Губернатор Максим Решетников обозначил, что в планах региональных властей до 2020 года организовать в Прикамье более ста тысяч квадратных метров современного офисного пространства с развитой инфраструктурой, конгрессно-выставочным центром, институтами поддержки развития стартапов, образовательными активностями. "Для технопарков предоставляются дополнительные льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Их развитие должно быть направлено на создание экосистемы инноваций и сотрудничества. Это даст новый импульс развитию ИКТ-сектора, увеличению занятости и, в том числе, занятости молодёжи, так как ИТ-сфера в первую очередь ориентирована на молодых, талантливых, смелых, продвинутых", — отметил Максим Решетников.

Андрей Кузяев рассказал, что, в реконструкцию планируется инвестировать более 700 млн рублей. После завершения реконструкции на территории технопарка количество рабочих мест увеличится с 5000 до 8000, объём площадей — до 86 000 кв.метров. "По этому показателю MORION DIGITAL станет третьим в стране технопарком в сфере высоких технологий городского формата без вложений государственных средств в сфере IT, — подчеркнул Андрей Кузяев. – Сейчас мы видим, что к нам поехали из других регионов: здесь комфортная среда, недорогая аренда и, что немало важно, наличие федерального телеком-оператора".

MORION DIGITAL будет отличаться от других технопарков наличием ключевых профильных резидентов, которые станут локомотивом развития инноваций на территории технопарка и определят четкую его специализацию. Уже сейчас на его территории MORION DIGITAL действуют АО "ЭР-Телеком Холдинг", ПАО "МОРИОН", Promobot, NapaLabs и еще 30 компаний, работающих в IT сфере. Планируется, что их число увеличится до 100.