02 Апреля 2019
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Экономика Пермский край

Российскому премьеру показали секретную разработку пермских "айтишников"

Пермские "айтишники" сегодня представили премьеру эксклюзивную разработку, передает корреспондент Накануне.RU. Проект ведется в режиме секретности – его видели лишь некоторые сотрудники предприятия. Публичная презентация новой разработки состоится 16 апреля на ежегодной конференции «Skolkovo robotics». Но сегодня он был представлен премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого сопровождали министр экономического развития Максим Орешкин, гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман и губернатор Прикамья Максим Решетников.

Презентация прошла во время рабочего визита в Пермь премьер-министр РФ. Он  ознакомился с деятельностью крупнейшего производителя автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы ООО «Промобот».

Компания «Промобот» является субъектом малого бизнеса и «якорным» резидентом технопарка «Морион Digital», на площадке которого происходит кооперация малых и средних предпринимателей в IT-сфере. На встрече Промобот поздоровался с гостями и сообщил Дмитрию Медведеву точное время, прошедшее с момента их последней встречи – 3 года 10 месяцев и 6 дней,  сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

медведев, решетников, орешкин, браверман(2019)|Фото:пресс-служба губернатора Пермского края

Премьеру также презентовали полный цикл разработки, сборки и тестирования роботов на территории технопарка «Морион Digital». Предполагается, что к 2022 году «Промобот» сможет производить не менее 100 роботов в месяц.Компания уже произвела около 450 роботов для 33 стран, в том числе США, Чили, Австралии и др.

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет региону претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но страны и мира. «Расширение производства компании, которое стало возможным благодаря переезду на площадку технопарка, позволит предприятию выйти на новые рынки и дать дополнительный импульс развитию цифровой экономики региона», — подчеркнул Максим Решетников.

Справка. ООО «Промобот» образовано в 2015 году в Перми. Первый робот был собран в гараже на окраине города. Уже несколько сотен роботов работают в 33 странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, выполняя функции живого сотрудника, в таких компаниях как МФЦ, НПФ Сбербанка, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, повысить качество сервиса и лояльность клиентов. 

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Российскому премьеру показали секретную разработку пермских "айтишников"

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Теги: дмитрий медведев, максим решетников, прикамье, промобот, робот



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