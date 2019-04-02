1 к 8. В Госдуме предложили уравновесить зарплаты руководителей госструктур и их подчиненных

Зарплаты руководителей и рядовых работников государственных структур предложили уравновесить. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий соотношение 1 к 8 между окладами топ-менеджеров госструктур и их подчиненных. Сейчас руководители таких организаций получают в десятки раз больше, чем остальные работники, и даже больше президента, утверждают депутаты, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2016 г. в Трудовой кодекс уже вносились поправки о предельном соотношении среднемесячных зарплат руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников большинства госструктур, но конкретные пропорции так и не были установлены, напомнили в "Справедливой России". Более того, для некоторых организаций действуют исключения. Оппозиционеры предлагают ввести предельное соотношение 1 к 8.

"Мы предлагаем четко прописать в Трудовом кодексе, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников указанных организаций не может быть более чем восьмикратной. Таким образом, соотношение 1 к 8 становится обязательным к исполнению безо всяких исключений. Это достаточно щедрая "вилка", ведь в большинстве развитых стран аналогичное соотношение не превышает 1 к 4", - отметил лидер фракции Сергей Миронов.

Кроме того, законопроект "СР" предусматривает, что ежемесячный должностной оклад и премии руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров указанных организаций не могут превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента Российской Федерации.

"Парадокс в том, что у нас руководители госучреждений, госкорпораций, различных ведомств и министерств зарабатывают не только в десятки раз больше "простых смертных». Их доходы зачастую в разы выше дохода главы государства. Мы убеждены, что, по крайней мере, официальные зарплаты руководителей госструктур, включая оклады и стимулирующие выплаты, должны соотноситься с зарплатой Президента страны", – заключил политик.

Фракция направила законопроект на отзыв в Правительство.

Экономист Александр Одинцов идею поддержал.

"Сложно говорить реально именно об этом коэффициенте, но вообще я считаю, что эта инициатива правильная: действительно, бывают такие ситуации, когда некоторые руководители получают достаточно большие деньги, но что мы в результате имеем? У нас многие руководители получают огромные доходы даже по заграничным меркам, но что мы имеем в результате? Разбитое корыто? В принципе идея разумная, я считаю, что на нее стоит обратить внимание. Рано или поздно эта идея, скорее всего, будет реализована в том или ином виде, потому что это требование времени", - поделился своим мнением с Накануне.RUэкономист.