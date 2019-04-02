02 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге на парковке аэропорта Кольцово произошла перестрелка. На месте работает полиция

В Екатеринбурге на парковке аэропорта Кольцово произошла массовая перестрелка. По предварительным данным, пассажиры "Жигулей" 10-й модели серого цвета обстреляли одну из машин и скрылись. В эти минуты на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа ОП №6.

"Говорить о точных обстоятельствах ЧП, о котором идёт речь, на данный момент пока преждевременно, так как в эти минуты на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа ОП №6. Сыщики уголовного розыска опрашивают потерпевших, устанавливают очевидцев и анализируют съёмки с камер видеонаблюдения. Кроме того, в столице Среднего Урала представители МВД ввели план-перехват, все наряды полиции ориентированы на розыск "Жигулей" 10-й модели серого цвета. Тревожное сообщение о случившемся поступило по линии 112 в 16.25 по местному времени. По предварительным данным, злоумышленники применили травматическое оружие. Полиция изъяла несколько резиновых пуль. Для организации раскрытия преступления незамедлительно выехал замначальника ГУ МВД области Александр Постовалов и замначальника управления УгРО Натиг Байрамов, по итогам начавшейся проверки в самое ближайшее время полиция примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Возможно, это будет статья 162 УК РФ (разбойное нападение). Раненому в область руки мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. О том, как будет продвигаться расследование, проинформирую чуть позже", – сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В Екатеринбурге на парковке аэропорта Кольцово произошла перестрелка. На месте работает полиция

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Теги: кольцово, екатеринбург, перестрелка, мвд, валерий горелых



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