Utair закончила год с убытком в 4,4 млрд рублей

Авиакомпания Utair в 2018 г. получила убыток в 4,4 млрд. руб. по РСБУ. Основными причинами такого финансового результата перевозчик назвал рост издержек на топливо и высокую долговую нагрузку, передает корреспондент Накануне.RU.

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Расходы авиакомпании на топливо увеличились на 3,9 млрд руб. за год, из этой суммы 3,1 млрд руб. - следствие роста цен на топливо.

"Взрывной рост издержек на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке (по этой причине компания недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон) и высокая долговая нагрузка в виде процентов по кредитам и займам стали основной причиной отрицательного финансового результата", - говорится в сообщении перевозчика.

Генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов отметил, что фундаментально компания абсолютно здорова: пассажиропоток вырос на 8,7%, доходная ставка увеличилась на 5,5 процентных пункта, что выше, чем по отрасли. "Рыночные сложности не влияют на качество работы авиакомпании. Utair второй год подряд становится самым пунктуальным российским авиаперевозчиком. В 2019 г. мы планируем перевезти на 1 миллион пассажиров больше. Это пассажиры из регионов, в том числе из родной для Utair Западной Сибири", - отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что Utair обратилась к кредиторам с просьбой списать ей 31,4 млрд задолженности.