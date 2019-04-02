Пересмотр дела уральского "ловца покемонов" отложили в третий раз

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в третий раз перенёс заседание по делу екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, которого прозвали "ловцом покемонов" из-за игры в "Pokemon Go" в Храме-на-Крови. Об этом сообщил сам Соколовский и его адвокат Алексей Бушмаков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Следующее заседание должно состояться 23 апреля, за пару недель до того, как у блогера закончится срок наказания.

Напомним, что Соколовского судили из-за того, что в начале августа 2016 года молодой человек снял на видео процесс ловли покемонов в Храме-на-Крови и выложил ролик в интернет. После этого правоохранители из подразделения по борьбе с экстремизмом организовали проверку, и видео в храме оказалось едва ли не самым безобидным из установленных в ходе его активной деятельности правонарушений. Изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже ему смягчили приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.

Ходатайство о смягчении приговора уральскому блогеру подал его адвокат.