Приоритетная версия взрыва в академии им. Можайского - неосторожное обращение с боеприпасами

Взрывное устройство, сработавшее в Военно-космической академии им. Можайского, было безоболочным.

Взрыв произошёл в одном из служебных помещений учебного заведения примерно в 13.30.

Курсанты не пострадали, однако два человека в состоянии средней тяжести были доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинский академии. Ещё двое получили лёгкие ранения.

Как передаёт ТАСС, приоритетная версия случившегося – "неосторожное обращение с боеприпасами".

Напомним, ранее сообщалось о том, что взрыв произошёл, когда устройство пытались перенести.