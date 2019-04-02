То пусто, то густо: Счетная палата выявила неэффективную цифровизацию больниц и поликлиник

Цифровизация медицинских учреждений в стране проходит неэффективно. Такой вывод сделала Счетная палата, проанализировав выполнение поручения президента о подключении всех медучреждений страны к скоростному интернету.

Аудиторы заключили, что Министерство связи с задачей не справляется: кое-где интернета до сих пор нет, тогда как отдельные больницы зачем-то подключили к дорогостоящим волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) повторно. При этом практика показала, что острой нужды в интернете у сегодняшних больниц нет, отмечают в СП. Больницы нуждаются в кадрах и привлекательных условиях труда куда больше, чем в электронном документообороте и доступе к всемирной сети, которые, к тому же, создают много новых проблем, отметил сопредседатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал, передает корреспондент Накануне.RU.

Минсвязи несколько раз переносило сроки утверждения плана подключения больниц и поликлиник к интернету. После представления Счетной палаты ведомству наконец пришлось сделать это. В результате по решению Правительства организация каналов связи для больниц и поликлиник осуществлялась двумя способами: не ниже 1 Мбит/с с использованием спутника для труднодоступных районов и от 10 Мбит/с посредством волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

"Эти два способа не учитывали подключения иными способами, существующими на рынке, которые позволяли предоставлять канал связи с достаточной скоростью и более низким тарифом", - отмечают в Счетной палате.

Где-то поручение президента не выполнили и не подключили больницы к интернету, а кое-где перевыполнили – подключили здания повторно.

Так, офис врача общей практики в Воронеже был подключен к ВОЛС еще в 2017 г., тогда как здание, в котором этот офис расположен, уже было подключено по ВОЛС другим оператором с более выгодным тарифом. Ошибка стоила почти полмиллиона рублей.

"Подключение только одного такого кабинета врача общей практики в Воронеже обошлось бюджету более чем в 450 тыс. руб.", - рассказали в СП.

Аудиторы отмечают, что большой проблемы отсутствие подключения к интернету больницам не создает: медучреждения в нем пока не нуждаются.

"С 2017 г. тенденция загрузки каналов связи остается низкой, что говорит о маловостребованности медицинскими организациями предоставленного ресурса в настоящий момент. По словам заместителя министра здравоохранения Елены Бойко, "мы делаем всю инфраструктуру и систему не на сегодня. Мы делаем на будущее", - говорится в докладе Счетной палаты.

Пока цифровизация привносит в больницы и поликлиники больше проблем, чем пользы, рассказал сопредседатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал.

"Во-первых, во многих случаях разрабатываются программы неудобные для медработников, во-вторых, система виснет. Это приводит к коллапсу в потоке приема с учетом того, что у нас сейчас устанавливается жесткий ритм – 15 минут на прием, и люди записываются заранее. Когда зависает программа, прием фактически останавливается. Еще одна проблема цифровизации – манипуляции администраций медучреждений с данными. Нам известны факты, когда данные переделываются. Есть еще серьезная проблема – утечка персональных данных. Есть серьезные сомнения, что базы данных пациентов будут защищены", - сообщил Накануне.RU активист.

Также цифровизация не смогла решить проблемы очередей: они просто переносятся в виртуальную плоскость.

"Проблемы дефицита кадров, условий труда, непривлекательных для специалистов, не решишь одной цифровизацией. Цифровизации недостаточно, а где-то компьютеры даже еще не появились. А там, где они есть, у нас значительная часть кадров – люди предпенсионного и пенсионного возраста, они испытывают серьезные трудности при переходе на цифровые технологии", - заключил Андрей Коновал.

Напомним, что в прошлом году в Воронеже врачи "скорой помощи" объявили "итальянскую забастовку" из-за маленьких зарплат, кадрового дефицита и незащищенности сотрудников скорой помощи от буйных пациентов. Не так давно подобная акция протеста прошла в Новгородской области. На "оптимизацию" – сокращения и понижения в должности – жалуются врачи и медсестры нескольких регионов страны.