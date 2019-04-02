02 Апреля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Дмитрий Медведев оценил работу пермской поликлиники

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Пермь посетил сегодня Городскую клиническую поликлинику №2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вместе с председателем правительства поликлинику осмотрели полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Пермского края Максим Решетников, замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин и министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.

Поликлиника одна из первых в регионе начала работать по технологии "бережливого" производства, также в ней был реализован проект "Новая поликлиника", цель которого состояла в увеличении доступности участковых врачей. Дмитрия Медведева ознакомили с тем, как изменилась поликлиника, после внедрения новой организации работы.

Непрофильная работа участковых врачей передана в другие подразделения, появились кабинеты выдачи справок и направлений, неотложной помощи. Министр здравоохранения края Оксана Мелехова сообщила, что теперь в поликлиниках, к которым прикреплено свыше 15 тыс. человек, врач на дом больше не ездит - этим занимается специальная служба. Участковый ведет прием семь часов, а не три, как было ранее. Изменилась и работа регистратуры: теперь в холлах работает администратор, который помогает пациентам решать оргвопросы. Помещения для хранения карт, телефонной службы удалены из зоны регистратуры, регистраторы не отвлекаются на поиск карт и телефонные звонки. Записаться на прием пациенты могут через интернет, единый call-центр, инфомат, регистратуру медицинской организации, также врачи самостоятельно записывают к себе на повторный прием, на консультации узких специалистов и диагностические исследования.

Повысилась доступность записи к врачам терапевтам и педиатрам. Срок ожидания приема сократился с 11 до двух дней.

Премьер-министр осмотрел кабинет раннего выявления заболеваний, ознакомился с возможностями электронной медицинской карты, где аккумулируется вся информация о пациенте. Еще до приема врач получает полную информацию о пациенте, включая результаты всех исследований, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза и назначения лечения. В этом же кабинете пациент может получить направление к необходимым специалистам, в том числе в других клиниках. На портале госуслуг для пациентов в возрасте от 35 до 45 лет опубликован специальный опрос. Пройдя его, человек может получить предложение записаться на обследование.

Дмитрий Медведев, Оксана Мелехова, визит в Пермь(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Дмитрий Медведев назвал удобной и полезной действующую в Прикамье систему. Он поинтересовался, как оснащена поликлиника специалистами. В ответ губернатор Максим Решетников заявил, что дал поручение рассмотреть варианты обеспечения доступа к единой информационной системе для всех медработников края. Губернатор отметил, что в Пермском крае есть дефицит медицинских кадров, и что для того, чтобы готовить их в необходимом количестве, необходимо перезапустить систему подготовки медработников.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Перми председатель Правительства России встретится с представителями малого и среднего бизнеса Прикамья. Темой обсуждения станет государственная поддержка инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта.

Отмечается, что встреча пройдет на территории технопарка Morion Digital, где Дмитрий Медведев посетит компанию Promobot - крупнейшего производителя автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы, а также компанию "Эр-Телеком Холдинг" - это национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, созданный в 2001 году в Перми. Холдинг владеет брендами "Дом.ru", "Дом.ru Interzet", "Дом.ru Бизнес", WestCall и "Энфорта".

В мероприятиях примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководители министерств и ведомств.

Также во время поездки Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

Напомним, в связи с визитом премьера пермяки сообщали о проверке люков на шоссе Космонавтов и ремонте дорог.

В сентябре 2017 г. Владимир Путин провел встречу с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Дмитрий Медведев последний раз приезжал в регион в 2016 г., он посетил "Мотовилихинские заводы".

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Дмитрий Медведев оценил работу пермской поликлиники

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Теги: Дмитрий Медведев, Оксана Мелехова, визит в Пермь, городская клиническая поликлиника



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