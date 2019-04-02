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ВКС России получили первый модернизированный Ил-76

Военно-транспортная авиация ВКС России получила тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Торжественная передача воздушного судна состоялась сегодня, 2 апреля, на авиастроительном предприятии "Авиастар-СП" в Ульяновске. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это первый самолет установочной партии, построенный в соответствии с перечнем задач Министерства обороны РФ.

На предприятии добавили, что к передаче заказчику готовится еще один Ил-76МД-90А под заводским номером 0110. В настоящее время он завершает летные испытания, уточняет "Регнум".

Самолет является глубокой модернизацией советского Ил-76, принятого на вооружение еще в 1974 году. Оригинальный Ил-76 собирался на заводе в Ташкенте, изготовление Ил-76МД-90А, который иногда называют Ил-476, налажено на ульяновском заводе "Авиастар СП". В рамках программы модернизации в самолете были заменены двигатели, в конструкцию крыла и центроплана внесены существенные изменения, усилены шасси. Серьезным изменениям подвергся бортовой радиоэлектронный и навигационный комплекс, в состав которого включен пилотажно-навигационный комплекс "Купол-III-76М(А)", современное цифровое оборудование. По словам разработчиков, обновлено около 70% систем самолета. Модернизация позволила повысить топливную эффективность самолета, увеличить его скорость, коммерческую загрузку и дальность полета. Первый прототип Ил-76МД-90А поднялся в воздух в ноябре 2012 г.

"Безусловно, этот самолет будет востребован, – заявлял Накануне.RU вице-президент Академии геополитических проблем, полковник ВВС Владимир Анохин. – Дело в том, что система вооруженных сил – это цепочка, и если не будет военно-транспортной авиации, то существование ВДВ теряет всякий смысл – они превратятся в сухопутные войска. Сейчас упор делается на оборудование самолета, а здесь принципиально все изменилось. Это всепогодный военно-транспортный самолет, который может выполнять целый ряд специфических задач десантирования в особых условиях. Поэтому, вхождение этого самолета в строй военно-транспортной авиации имеет большое значение. И еще имеет большое значение количество самолетов военно-транспортной авиации".

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ВКС России получили первый модернизированный Ил-76

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Теги: Ил-76МД-90А, Владимир Анохин



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