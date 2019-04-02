"Просто банка в микроволновке взорвалась": в пушкинском институте отрицают серьезное ЧП

В научно-исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине опровергли информацию о крупном взрыве.

Напомним, сегодня в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге произошел взрыв, пострадали четыре курсанта. Позже появилась информация о втором взрыве - сельскохозяйственном институте в Пушкине, однако в МЧС ее не подтвердили.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, никакого серьезного ЧП не произошло.

"Просто банка в микроволновке взорвалась, ничего такого", - пояснили в институте.

Там добавили, что в результате инцидента один из студентов получил небольшую рану.

Напомним, уже появились первые подробности взрыва в Военно-космической академии им. Можайского.