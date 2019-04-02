"Просто банка в микроволновке взорвалась": в пушкинском институте отрицают серьезное ЧП
В научно-исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине опровергли информацию о крупном взрыве.
Напомним, сегодня в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге произошел взрыв, пострадали четыре курсанта. Позже появилась информация о втором взрыве - сельскохозяйственном институте в Пушкине, однако в МЧС ее не подтвердили.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, никакого серьезного ЧП не произошло.
"Просто банка в микроволновке взорвалась, ничего такого", - пояснили в институте.
Там добавили, что в результате инцидента один из студентов получил небольшую рану.
Напомним, уже появились первые подробности взрыва в Военно-космической академии им. Можайского.